Couvre-feu : Téléchargez l'attestation de déplacement dérogatoire

La Réunion est soumise à un couvre-feu à partir du 1er janvier 2022. Si vous devez absolument vous déplacer durant le créneau horaire allant de 21h00 à 5h00, quel que soit le jour de la semaine, il vous faudra remplir une attestation de déplacement dérogatoire à présenter aux forces de l'ordre, dans l'éventualité d'un contrôle. Particuliers et employeurs, vous pouvez télécharger cette attestation ci-après. Par LG - Publié le Jeudi 30 Décembre 2021 à 11:41

> Téléchargez l'attestation directement en cliquant sur le fichier ci-après :

Attestation couvre-feu.pdf (314.5 Ko)



Ou vous pouvez visionner l'attestation sur le site de la préfecture via votre navigateur internet



> Ou vous pouvez remplir l’attestation au format électronique ici





> Employeurs, téléchargez ci-après le modèle d'attestation permanente pour vos salariés :

Justificatif de deplacement professionnel couvre-feu.pdf (394.93 Ko)



Ou sur le site de la préfecture via votre navigateur internet





Les dérogations temporaires peuvent être établies pour les motifs suivants :



1 ° Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou le lieu d’enseignement et de formation ;



2° Déplacements pour les consultations de soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l’achat de produits de santé ;



3° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d’enfants ;



4° Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant ;



5° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ;



6° Déplacements pour participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative ;



7 ° Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis les aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;



8° Besoins des animaux de compagnie dans un rayon de 1km autour du domicile

Les personnes souhaitant bénéficier de l’une des exceptions mentionnées peuvent présenter l’attestation de déplacement (au choix) :

- électronique

- imprimée,

- sur téléphone au format pdf ou QR code généré par l’application #TousAntiCovid,

- manuscrite (avec mention du nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse, motif du déplacement, date et heure de début de sortie) .



En complément de cette attestation, il est demandé de se munir d’une pièce d’identité lors des déplacements pendant les horaires de couvre-feu.



