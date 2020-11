Couvre-feu: St-André sera-t-elle épargnée ?

Jacques Billant a voulu durcir le ton vendredi dernier. L'épidémie de Coronavirus continue de prendre de l'ampleur à La Réunion et le taux d'incidence est passé au-delà du seuil d'alerte sur l'ensemble de l'île et le taux d'occupation des lits en service de réanimation par des patients Covid+ s'approche du niveau critique. Le Préfet a annoncé vendredi plusieurs nouvelles mesures comme le port du masque obligatoire et l'interdiction des pique-niques . Mais le plus haut représentant de l'Etat a aussi expliqué sa volonté de territorialiser la riposte face au Coronavirus et préférer un couvre-feu imposé par commune où la situation serait trop critique.Jacques Billant a donc lancé un ultimatum à Saint-André où le taux d'incidence était au-dessus des 150 cas pour 100.000 habitants. Une décision sera prise ce mardi pour la mise en place ou non d'un couvre-feu dès 20 heures Selon les données publiées par Santé Publique France, en semaine glissante, du 29 septembre/4 octobre au 4 octobre/10 octobre, le taux d'incidence du Coronavirus était bien au-delà du seuil critique à Saint-André. La barre des 250 cas sur 100.000 habitants était même franchie dans plusieurs quartiers.Mais la situation semble s'être améliorée en milieu de semaine dernière et la commune de Saint-André est repassé sous le seuil des 150 pour 100.000 habitants.Si ces données se confirment, Saint-André pourrait éviter le couvre-feu. Selon les dernières données publiées, aucune commune de La Réunion n'a atteint le seuil pour la mise en place d'une telle mesure.Un dépistage massif est organisé ce lundi dans un Ehpad de Saint-André où plusieurs membres du personnels étaient positifs au Coronavirus. Les résultats de cette opération pourraient bien déterminer l'avenir de la commune...