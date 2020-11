Couvre-feu: St-André repasse dans le rouge

Le taux d'incidence du Coronavirus à Saint-André est de nouveau au-dessus de 150 cas pour 100.000 habitants. C'est le niveau critique qui peut provoquer la mise en place d'un couvre-feu décidée par la Préfecture.Depuis que Jacques Billant a choisi de territorialiser la lutte contre l'épidémie de Coronavirus, Saint-André a été la seule commune sous le menace d'une restriction des déplacements la nuit. Le Préfet avait lancé un ultimatum qui prenait fin mardi dernier. La commune venait alors tout juste de repasser sous la barre des 150 cas pour 100.000 habitants (142). (À noter qu'il s'agit de chiffres "lissés" sur 7 jours.)Après avoir passé deux jours sous le seuil d'alerte (lundi et mardi), Saint-André est de nouveau dans le rouge d'après les dernières données communiquées sur Santé Publique France (pour mercredi et jeudi). Les secteurs du Chemin du Centre, du Pont Auguste et de Sarda Garriga sont les plus touchés avec des taux de plus de 250 cas pour 100.000 habitants. Le Préfet explique que le taux d'incidence doit dépasser durablement le niveau d'alerte pour provoquer un couvre-feu . Il faudra donc surveiller l'évolution de la situation sanitaire dans les prochains jours afin de savoir si Saint-André pourrait être concernée par une limitation des déplacements.Pour rappel, 5 communes en tout ont été mises en garde par la Préfecture: Saint-Denis, Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-Benoît et Saint-Pierre.Le Préfet doit s'entretenir demain avec les 24 édiles de La Réunion. Les autorités doivent notamment évoquer lors de cette visioconférence. Le point sera fait sur la situation sanitaire dans les différentes communes, l'évolution de l'épidémie sera particulièrement surveillée à Saint-André où le spectre du couvre-feu est de retour.