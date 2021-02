A la Une . Couvre-feu : Respect général de la mesure à St-Leu et La Possession

Pour la première nuit où le couvre-feu a été instauré, la mesure a été bien respectée par la population. Les gendarmes ont effectué des contrôles à St-Leu et La Possession qui se voulaient avant tout pédagogiques. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 13 Février 2021 à 09:56 | Lu 479 fois

Le couvre-feu a débuté à La Réunion dans quatre communes depuis hier soir à 22h. Les gendarmes ont donc effectué des contrôles à Saint-Leu et La Possession pour veiller au respect de cette mesure. Le général Pierre Poty s’était déplacé en personne pour superviser les contrôles.



Les militaires ont constaté un faible flux de circulation dans les deux communes. Quelques personnes ont été interceptées sans attestation, mais ces premiers contrôles étaient avant tout pédagogiques.



Les contrôles vont reprendre dès ce soir, mais cette fois des verbalisations seront dressées en cas d’infractions.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur

