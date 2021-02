A la Une .. Couvre-feu : La Possession prend ses dispositions pour faire respecter la mesure

Suite à la décision préfectorale d’établir un couvre-feu sur son territoire, la ville de La Possession va mettre en place des actions pour faire respecter cette mesure. La commune travaille également avec l’ARS pour la mise en place d’un dépistage sur les quartiers de Pichette et de la Rivière des galets. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 11 Février 2021 à 15:22 | Lu 413 fois

Le communiqué:



Suite à l’annonce du Préfet de la mise en place dès vendredi à 22 heures du couvre-feu à La Possession, La Ville tenait à vous informer des mesures qui seront mises en place face à l'accélération de la situation sanitaire :



• Mise en place de patrouilles de la police Municipale de 21h à 00H30 pour contrôle du respect de la mesure de couvre-feu sur la commune

• Organisation du passage dans les rues communales d'une voiture avec haut-parleur pour rappeler à l’ensemble des citoyens la mise en place du couvre-feu ainsi que l’importance de la vigilance de chacun d’entre nous pour stopper la propagation du virus

• Au niveau du marché forain, intensification des contrôles pour le respect des entrées/sorties avec contrôle du masque, du sens de circulation et la distribution de solutions hydro-alcooliques. La jauge du marché forain est ramenée à 100 personnes, forains compris

• Au niveau de la salle mortuaire communale, la Ville travaille sur la mise en place d'une jauge lors des veillées

• Rapprochement des médiateurs de la Ville avec les associations sportives pour le respect de l’interdiction de la pratique des sports de contact et rappeler qu’il est important dans le carré des autres activités sportives de proscrire les contacts

• Organisation d’échanges avec les responsables de lieux de culte pour contrôler le respect des jauges et de la distanciation de 2 mètres.



La Ville travaille de concert avec l'ARS pour mettre en place un dépistage sur les quartiers de Pichette et de la Rivière des galets Lundi 15 février et mardi 16 février de 8h à 11h.



