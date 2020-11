Couvre-feu : La Plaine des Palmistes dans le rouge

La menace du couvre-feu plane maintenant au-dessus de La Plaine-des-Palmistes. Le Préfet de La Réunion a fixé comme seuil d’activation de ces restrictions de déplacement le taux d’incidence de 150 cas pour 100.000 habitants. Sur la semaine du 16 au 22 novembre, la commune de La Plaine-des-Palmistes se trouve au-dessus de ce niveau d’alerte.Jacques Billant avait précisé qu’une commune devait se maintenir sur une longue période au-dessus du seuil pour provoquer la mise en place d’un couvre-feu.Le taux d’incidence de 50 cas pour 100.000 habitants a été dépassé par Saint-Denis, Sainte-Marie, Saint-Benoît, Saint-Philippe, Saint-Joseph, Petite-Île, Saint-Pierre, Saint-Paul, Le Port et La Possession.Saint-André avait été la première commune à être menacée par un couvre-feu. Furtivement repassée dans le rouge, elle se trouve à nouveau sous le seuil d’alerte.La Plaine-des-Palmistes est actuellement la seule à être au-dessus du niveau critique fixé par le préfet.Le nombre de dépistages réalisés dans la commune se trouve dans la même fourchette que dans 15 des 23 autres secteurs de l’île: entre 1.000 et 1.500 tests. Il n’y a qu’à Saint-André que l’on dépiste plus : entre 1.500 et 2.000 tests).Mais le taux de positivité est le plus important dans la commune des Hauts de La Réunion et se situe entre 15 et 20%.