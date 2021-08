Météo Couverture nuageuse et rares rayons de soleil

Les températures dépassent difficilement 25°C aujourd'hui sous un vent de secteur sud assez fort. Publié le Jeudi 5 Août 2021

Le bulletin du jour de Météo France :



Flux de Sud-Est modéré à assez fort avec rafales.



Houle australe, voisine de 3 mètres 50 en fin de journée.



Notre île se réveille sous un ciel bien encombré. Des pluies éparses arrosent le Sud Sauvage, Saint-Pierre, Saint-Joseph et la région du Tampon. Au fil de la matinée, ces ondées se décalent sur le Volcan, alors que de larges éclaircies s'imposent le long du littoral Ouest et le long de la côte Nord. A la mi-journée, des nuages de développement diurne envahissent le centre de l'île et les rares rayons de soleil se réduisent comme peau de chagrin. Néanmoins les averses sont rares et restreintes aux flancs Est du volcan ou aux hauts de Saint-Paul.



Peu d'évolution l'après-midi : la couverture nuageuse s'étale amplement sur le département en donnant quelques gouttes sur les hauts du Sud-Est et du Nord-Est. Cependant, les plages de l'Ouest résistent tant bien que mal à la grisaille ambiante.



Les températures dépassent difficilement 25°C aujourd'hui, elles sont plutôt fraiches dans le sud avec 23°C de maxi.



Le vent de secteur sud est assez fort avec des rafales de l'ordre de 50/60 km/h , voire 70 km/h vers Ste-Suzanne ou les plages de l'ouest.



De la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table, la mer est forte au déferlement de la houle australe, voisine de 3 mètres à 3 mètres 50 vers la mi-journée. Ailleurs elle est agitée au vent.