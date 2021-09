Couverture nuageuse et rafales de vent

Le bulletin du jour de Météo France :





Alizé de secteur Sud-Est assez fort, associé à une masse d'air devenant un peu plus humide.



En matinée, le ciel est assez chargé de Sainte-Marie à Saint-Joseph en passant par le massif du volcan et la région des Plaines où quelques averses sont encore possibles.

Sur une grande moitié Ouest, le soleil est généreux mais les nuages s'incitent rapidement à mi-pente en fin de matinée.



A la mi-journée, les remparts et les plus hauts sommets sont dans les nuages.

L'après midi, la couverture nuageuse devient de plus en plus dense dans les hauts et notamment sur l'Ouest.



Des averses peuvent localement arroser la route des Tamarins. Ces nuages ont tendance à déborder vers les Baies de Saint Paul et de La Possession au fil des heures.



Les plus belles embellies sont le plus souvent le long des côtes balayées par le vent.



Les températures maximales atteignent les 24 à 27°C sur le littoral, 12 à 14°C au Volcan et au Maïdo mais aussi 19 à 21°C dans les cirques.



Le vent de secteur Sud-Est continue de souffler assez fort. Sur le littoral Sud-Ouest de l'Etang Salé à Grand Anse, il atteint les 80 km/h en rafales en début d'après midi. Vers Saint-Marie ainsi que sur les crêtes et sommets exposés, il approche les 65 km/h en rafales.



La mer est forte sur les franges côtières d'une grande moitié Sud de l'île. En plus de la houle australe qui a tendance à s'amortir au fil des heures, la houle d'alizé s'amplifie pour atteindre plus de 2,50 mètres voire 3 mètres en fin d'après-midi entre La Pointe de La Table et Piton Sainte Rose.