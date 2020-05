A la Une .. Couturières indépendantes : Oui, elles peuvent continuer à vendre leurs masques en tissu Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 7 Mai 2020 à 18:00 | Lu 745 fois

Une polémique est apparue sur les réseaux sociaux au sujet d'une "certification" obligatoire nécessaire pour toute vente de masques. De nombreuses couturières se posent la question suivante : Qu'en est-il de la réglementation en vigueur pour les masques dits "alternatifs" ? Selon de nombreuses "publications" sur les réseaux sociaux, les masques devraient être certifiés pour pouvoir être vendus rapporte FranceBleu.



Pour les professionnelles, la certification étant trop chère, elles craignaient ne pas pouvoir assumer ce coût supplémentaire. Il apparaît à la lecture du texte, que la mise sur le marché de ses masques "alternatifs" est bien possible mais, sous certaines conditions :



- Ces masques ne doivent pas porter le logo réservé aux masques "grand public",

- Toute production artisanale ou industrielle, commercialisée ou remise à titre gratuit, se réclamant des spécifications Afnor, s’en réclame de façon fondée et sans alléguer une protection contre les aérosols du covid-19,

- S’agissant de contrôles physiques, ces derniers masques n’ont pas de défauts majeurs comme une couture sagittale (verticale nez/bouche) ou d’autres défauts manifestes, eu égard au nécessaire ajustement au visage,

- Toute production artisanale ou industrielle, commercialisée ou remise à titre gratuit, qui ne répondrait pas aux spécifications établies dans la note interministérielle du 29 mars 2020 modifiée, ne revendique pas une capacité de protection garantie particulière.



En conclusion, les couturières peuvent vendre leurs masques "alternatifs", s'ils ne présentent pas de défaut manifeste. Elles ne peuvent toutefois pas revendiquer les caractéristiques que les masques en tissu ne possèdent pas.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur