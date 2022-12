A la Une .. Course-poursuite entre Guyancourt et Trappes, la police ouvre le feu

Un chauffard prend la fuite après avoir failli percuter un véhicule de police ce mercredi après-midi à Guyancourt. Ils ont été pris en chasse par la brigade anti-criminalité et ces derniers ont fait usage de leurs armes, rapporte Actu 17. Les balles ont transpercé la portière arrière gauche du véhicule. Les deux suspects, âgés de 25 et 26 ans, n’ont pas été blessés. Par C.L. - Publié le Vendredi 2 Décembre 2022 à 12:33

Les deux suspects ont abandonné leur véhicule à Trappes. Ils ont tenté de prendre la fuite à pied avant d'être rattrapés et interpellés.



Le conducteur et le passager, demeurant à Montigny-le-Bretonneux, ont été placés en garde à vue au commissariat de Trappes.



Un automobiliste de 52 ans souffre de légères douleurs au cou et a été transporté à l’hôpital de Trappes. Cela est dû à la collision avec le chauffard lors de la course-poursuite.