Course-poursuite en moto : "La moto ne répondait plus", selon le récidiviste

Les circonstances auraient pu être dramatiques… comme on le voit souvent avec une moto à grande vitesse conduite sans casque. C’est d’ailleurs à cause de l’absence de casque que Jean Philippe Dubary, devant le tribunal correctionnel ce vendredi, a été repéré par la police le 3 novembre 2016 à Sainte-Rose.



Mais il n’avait aucune envie de s’arrêter. Au guidon de sa moto qu’il aurait achetée à un inconnu pour un montant de 250 euros (une moto signalée volée quelques mois auparavant), Jean-Philippe Dubary, 39 ans, ayant déjà purgé une peine de 15 ans pour un braquage. Et il ne voulait pas retourner en prison.



Quel meilleur moyen que de rouler vite, doubler sur la droite, griller des feux rouges tout en ignorant les interpellations de la police à travers le micro. Jusqu’à se prendre un dos d’âne et perdre le contrôle de la moto. Pour le prévenu, "la moto ne répondait plus". Heureusement, et malgré le fait qu’il soit retrouvé à 36 mètres du dos d’âne, il n’a été que légèrement blessé.



Jean-Philippe Dubary est actuellement en détention pour des faits similaires commis presque un an après ces faits-ci. Il a donc vu 10 mois de prison ajoutés à sa peine déjà existante.