Course-poursuite : Le conducteur fuit à pied sur un sentier mais est rattrapé par les policiers

Publié le Lundi 23 Janvier 2023 à 19:19

Ce matin, vers dix heures, des policiers en contrôle routier en centre ville de Saint-Denis essuyait un refus d'obtempérer de la part d'un automobiliste qui partait vivement en direction du Port.



Suite à la mise en place d'un dispositif d'interception, le véhicule en cause sortait brusquement à la Grande Chaloupe. Seul à bord, le conducteur poursuivait sa fuite pédestrement oubliant au passage son passeport dans sa RENAULT Clio. Il cheminait dans un sentier en direction de la Possession puis disparaissait à la vue des effectifs partis à sa suite en direction de la Possession.



Les recherches effectuées par une autre patrouille véhiculée revenue du Port ne permettaient pas de déceler la présence du fuyard sur les voies de circulation. Les effectifs en pédestre poursuivaient leur progression et réussissaient à rattraper dans le layon le conducteur, ce dernier tentant vainement de disparaitre dans la végétation. Se mettant en garde face aux policiers, le délinquant était finalement interpellé malgré son agressivité affichée.



Il est à noter qu'un des effectifs interpellateurs partis pédestrement sur plusieurs centaines de mètres dans le sentier derrière le fugitif a terminé dans les 50 premiers concurrents au trail "la Course Tangue" organisé hier.



Les recherches effectuées au sujet du conducteur montraient qu'il s'agissait d'un jeune permis, connu des services de police, dont le titre était suspendu suite à une conduite avec usage de stupéfiant relevée il y a moins de six mois.



Le véhicule s'avérait ne pas être assuré. Les dépistages révélaient elles que le conducteur conduisait encore sous l'influence de stupéfiants, les tests réagissant positivement au cannabis et à la méthamphétamine.



Le véhicule était placé en fourrière, le conducteur en garde à vue.