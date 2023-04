A la Une . Course de voitures sauvage à Bordeaux : Un véhicule percute la foule et fait six blessés dont deux graves

Par N.P - Publié le Samedi 15 Avril 2023 à 15:01





Six personnes ont été blessées, dont deux plus grièvement aux jambes et au bassin. Le pronostic vital des deux victimes, un homme et une femme tous deux âgés de 18 ans, n’est pas engagé.



Le conducteur du véhicule, âgé de 32 ans, a été interpellé sur les lieux et placé garde à vue. Trois passagers se trouvaient à bord du véhicule et ont aussi été placés en garde à vue.



