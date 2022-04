Communiqué Course à pied sur le viaduc de la NRL : L’association Sportez Vous Fort attend toujours l'autorisation de la Région

L’association Sportez Vous Fort attend toujours l'autorisation de la Région pour organiser une course à pied sur le viaduc de la NRL en juillet prochain. Par N.P - Publié le Jeudi 7 Avril 2022 à 14:20

Le communiqué :



L’association SPORTEZ VOUS FORT –organisatrice d’une course à pied prévue au calendrier de la ligue Athlétisme Réunion le 3 Juillet 2022-souhaite faire le point sur la situation entre elle et La Région qui, gère le viaduc.



L’organisation n’a toujours pas reçu de réponse officielle au sujet de sa demande d’autorisation à utiliser le viaduc malgré différents mails et un courrier recommandé, faits depuis Février 2022. Elle a seulement eu des réponses indirectes négatives et un coup de téléphone de Mr SINGA du service des sports de La Région. Celui-ci a indiqué qu’une réponse par mail a déjà été faite en 2020 et 2021. Comme si la situation était la même en 2022 ! Et elle pourrait être encore différente le 3 Juillet 2022.... En effet depuis 2020, le viaduc a été inauguré -en Mars 2021-par Mr Didier ROBERT en présence notamment de l’état avec le préfet Mr BILLANT. Et c’est ce même état qui, selon La Région, a exigé des convois de poids lourds pendant les cyclones de Février 2022. C’est donc que la route est sécurisée, non ? A qui fera-t-on croire qu’on peut faire passer des poids lourds et pas des coureurs à pied ? Ce viaduc a été inauguré mais, reste un «chantier», estime la nouvelle gouvernance de La Région. On peut en discuter mais, là n’est pas le souci puisqu’il n’est nullement besoin d’avoir une route ouverte aux voitures pour faire de la course à pied. Elle est déjà utilisable en l’état. La Route des Tamarins était ouverte à la population certains Dimanche avant son ouverture officielle !



C’est pourquoi l’organisation persiste dans sa demande d’autorisation, même sous conditions. Et elle suivra de près l’évolution de ce dossier puisque Mme BELLO a indiqué vouloir ouvrir ce tronçon au 2ème semestre 2022. La date du 14 Juillet, pour une ouverture aux voitures, serait symbolique et une forme de reconnaissance vis à vis de l’état, payeur pour une grande partie. Mais encore une fois, ce n’est pas une condition nécessaire pour courir dessus avant.



Le 06/04/2022



SPORTEZ VOUS FORT

RIBAUT Alain