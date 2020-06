Courrier de Carl Joseph

En référence

https://la1ere.francetvinfo.fr/francoise-verges-il-faut-enlever-statues-esclavagistes-espace-public-844668.html

Mon analyse



Je ne suis pas étonné. J'ai eu à échanger avec elle, virtuellement, à propos de son dernier livre...sur les femmes de la Réunion, avortées sur StBenoît, à une certaine époque.

Elle s' intéresse surtout à tout ce qui contribue à la structuration de l' esprit...au-delà des faits qui nous environnent . Elle présente les faits pour condamner la structuration mentale qui a conduit à ces faits...une logique intellectuelle, en somme.

Le descriptif ne sert à rien s' il n' éclaire pas.

La colonisation relève bien d' une structuration de l'esprit, du mental, d' une certaine époque...garder ses souvenirs, dans la vie de tous les jours, c' est sans doute entretenir en souvenir, pour elle, cette structuration mentale à rejeter..c' est une façon de voir les choses qui tient la route...dans la logique de sa pensée..

Ça la regarde mais ce n'est pas dénué de bon sens.

Maintenant, on n' est pas obligé de l' adopter, non plus.

C' est oublier l'évolution de la pensée, l' esprit critique qui s'est développé depuis...et c'est aussi infantiliser les gens que de considérer qu' ils ne peuvent pas faire la différence entre ce qui est le nuisible à l' humanité et le bien à l' humanité..

Les intellectuels ont souvent une tendance à penser que les autres sont plus bêtes qu' eux.

Qd je suis devant la statue de Labournnais, je vois une statue et si je passe à l' abstraction, à l' analyse, je vois le côté pile et le côté face de l' action de la personne...ce sont ces deux facettes qui ont contribué à l' Histoire.

Gommer une facette revient à gommer une facette de l' Histoire.

En extension :

C'est comme si, à l' heure du jugement dernier, (avant sa mort et non après)au seuil de sa vie donc, l' Homme veut gommer les aspects négatifs de ce qu'il a été, au lieu d' assumer. C' est là que commence l' enfer..le purgatoire ou le paradis. " je regrette ce que j' ai fait et ce que je n' aurais pas dû faire et ce que je n' ai pas fait et que j' aurais dû faire".. le paradis, le purgatoire ou l' enfer commence donc bien sur terre ...

Il serait plus habile d' entraîner les gens à cette pédagogie..de la pensée..