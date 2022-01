Courrier d'un infirmier en réanimation : Lettre ouverte à ceux qui parlent en mon nom

A toi Mr le préfet

A toi Mme la directrice de l'ARS

A toi le représentant syndical CFTC

A toi le médecin de la CME

A toi de la direction du CHU



Je fais partie de ceux dont tu loues le dévouement, le courage, le sens du devoir et l'abnégation depuis bientôt 2 ans.



Je fais partie de ceux qui sont en première ligne dans ce combat contre la maladie.



Je fais partie de ceux que tu aimes appeler « les soignants ».



Je suis infirmier en réanimation à La Réunion.



Depuis bientôt 2 ans je reviens y bosser plus souvent qu'à mon tour.



Je suis infirmier en réanimation.



Et étonnament, je ne t'y ai jamais vu.



Pourtant, tu parles à ma place, un jour à la radio, un jour à la télé... Tu parles pour moi, sans me connaître, ni moi, ni mon travail...



Toi le représentant syndical, qui dit que « les soignants reviendront travailler sans problème »



Toi le préfet, qui nous dit que la situation est sous contrôle.



Toi la directrice de l'ARS, qui rejette la faute de la situation sanitaire sur les non vaccinés (tu noteras que je n'ai pas dit Anti Vax, mais bien non vaccinés.)



Car si effectivement la quasi totalité des patients de réanimation sont non vaccinés, tous n'ont pas ce discours anti pass et anti vax que tu voudrais bien leur faire tenir. Ce sont pour beaucoup des braves gens, pour qui le Covid n'est qu'un sujet de plus à la télé, et par lequel ils ne se sentent pas concernés, n'allant ni en boîte ni dans les bars.



Toi le président de la CME qui dit que nous accueillons le plan blanc comme une délivrance.



Et toi de la direction du CHU, pour qui les équipes ne sont formées que de pions interchangeables.



Depuis 2 ans vous parlez en mon nom, et j'en ai plus qu'assez.



Mr le Préfet, à toi qui nous dit que la situation est sous contrôle.



Explique moi donc pourquoi tu as fait fermer des salles de bloc et reporté des opérations ?



Ah oui, c'est pour récupérer des infirmiers et les envoyer en réanimation.



Je vais peut être t'apprendre quelque chose mais les infirmiers de bloc opératoire ne sont pas formés à la réanimation...



Ils sont infirmiers certes, mais pas de réanimation.



Tu confierais ta voiture à réparer à un mécanicien scooter, ou aéronautique ? J'imagine que non ...



Alors pourquoi confies-tu des patients de réanimation à des infirmiers de bloc opératoire ?



Iras-tu expliquer à la population réunionnaise que leur père, mère, sœur, oncle ou tante peut être pris en charge par des personnels mal ou peu formés ?



Et pourquoi, puisque la situation est sous contrôle, fais-tu venir des soignants de métropole ? J'attends tes explications avec impatience...



A toi de la direction du CHU , qui pourtant les avez ces infirmiers de réanimation puisqu'ils avaient été embauchés et formés lors de la première vague, pourquoi les as-tu remerciés dès lors qu'elle est passée ?



Ah oui c'est vrai , tu ne les as pas remerciés, tu leur as proposé un « reclassement dans un autre service », suivi d'un non renouvellement de contrat.



Et tu t'étonnes qu'ils ne veuillent pas revenir quand une nouvelle vague arrive ?



Nous t'avons proposé, demandé, de les laisser en poste. Mais cela nous a été refusé.



Ben oui mais c'est normal, le CHU n'a pas le budget !!



C'est que ça coûte cher un soignant.



Pourtant cela coûtera toujours moins cher que de mettre en danger l'économie d'une île, non ?



Et pourquoi, puisque la situation est censée être sous contrôle, déclenches-tu un plan blanc, qui va nous supprimer nos congés à moi et mes collègues ?



Donc toi, Mr le Préfet, et toi Madame la directrice de l'ARS, qui êtes les bras armés de la politique de Santé Publique de l'Etat français, vous donc, préférez instaurer un couvre feu, fermer les bars, les restaurants, couler l'économie de l'île plutôt que d'avoir quelques postes pérennes en plus au sein d'un hôpital ?



J'avoue ne pas comprendre...



Mais j'ai hâte d'entendre vos explications...



Un soignant de réanimation qui a enfin décidé de prendre la parole. En son nom.



PS : Et si jamais vous devez être amenés à réagir à ce courrier, merci de ne pas dire que vous « entendez ma souffrance »... Je ne souffre pas : j'ai la rage.



Et pour finir : depuis le début de cette lettre je vous tutoie tous. Vous m'excuserez... Mais si j'ai beaucoup de respect pour vos personnes (après tout je ne vous connais pas personnellement), j'en ai beaucoup moins pour vos fonctions... Et sachez que si par malheur vous deviez être hospitalisés en réanimation, c'est peut-être moi qui vous prendrais en charge. Et vous verrez, ça crée des liens.