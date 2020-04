Communiqué Courrier au Président de Région et au Président du Conseil Départemental

La dramatique crise sanitaire et économique inédite que traverse notre pays atteint singulièrement nos jeunes étudiants ultra-marins. Parce qu’ils sont très éloignés, souvent isolés, ils doivent avoir recours à des « jobs étudiants ». En contact régulier avec l’Union des Etudiants Réunionnais de l’Hexagone, depuis le début de cette crise que nous traversons, ils sont nombreux à s’être retrouvés sans cette source de revenu essentielle à leur vie quotidienne et cela malgré les mesures déjà prises par la ministre de l’Enseignement Supérieur, Frédérique Vidal. C’est pour cela que j’ai souhaité attirer votre attention sur leur condition qui mérite une réponse urgente.



Je sollicite ainsi auprès de vous une aide exceptionnelle à leur attention afin de les accompagner durant cette période. Vos services disposants déjà dans leurs fichiers de la liste des étudiants boursiers ou ayant sollicité une aide de votre part pour cette année scolaire, cette aide pourrait se mettre en place très rapidement, et les versements automatiques sur les comptes bancaires référencés par vos services, sur la base d’un simple mail de la part de l’étudiant confirmant ses coordonnées déjà transmises.



Afin d’accompagner les étudiants dans cette démarche, un numéro vert en lien avec vos services instructeurs pourrait également être mis en place.



Monsieur Le Président, je vous sais déjà mobilisé auprès des Réunionnais fragilisés dans cette crise, cette aide serait un moyen d’accompagner également d’autres Réunionnais dans le besoin.



Je vous prie d'agréer, Monsieur Le Président, l'expression de ma très haute considération. Stéphane RANDRIANARIVELO







