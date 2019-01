Courchevel: Un incendie fait deux morts et une vingtaine de blessés

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 4 heures du matin, un terrible incendie s'est déclaré un bâtiment situé au centre de la station sur la "Croisette" à Courchevel, en Savoie, où des saisonniers résidaient.



Les flammes ont commencé à prendre au troisième et dernier étage avant de se propager. "Plusieurs personnes auraient réussi à être évacuées et d'autres auraient sauté des balcons pour échapper aux flammes", confient nos confrères de BFM TV.



L'origine du feu est encore inconnu. Cependant "on peut supposer que l'incendie part d'une négligence", a déclaré Frédéric Loiseau, sous-préfet d'Albertville à BFM TV.



Parmi la soixantaine de saisonniers, deux sont morts. La Préfecture compte également quatre blessés graves et dix-huit blessés légers.



Toutes les personnes ont été évacuées et hébergées dans une salle communale. Les flammes ont été maîtrisées par plus de 70 sapeurs-pompiers vers 8 heures le lendemain matin.



La mairie de Courchevel a mis en place un numéro vert pour l'information des familles au 0800 008 902. Une enquête devrait également être ouverte.