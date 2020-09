A la Une . Cour d'assises: Le père violeur face aux témoignages de ses trois filles

Ce lundi s’ouvrait le procès aux assises d’un père de famille accusé d’avoir violé ses trois filles lorsqu’elles étaient enfants. Les victimes ont livré leurs douloureux témoignages hier face aux six jurés qui rendront leur verdict ce soir. Par Charlotte Molina - Publié le Mardi 22 Septembre 2020 à 08:24 | Lu 1534 fois

Le calvaire des trois enfants n’a pu prendre fin qu’une fois le père de famille pris en flagrant délit, en train de violer sa fille de 12 ans en février 2017, par leur mère qui ne se doutait de rien.



Ce lundi devant la cour d’assises, les trois adolescentes ont raconté les sévices que leur propre père leur a fait subir pendant des années: l’une d’elle était violée plusieurs fois par semaine, l’autre a subit des fellations forcées, quant a la belle-fille de l’accusé, une sodomie forcée pendant que sa mère était hospitalisée.



Les souffrances des jeunes filles sont encore bien réelles et les conséquences sur leurs vies qui débutent à peine sont désastreuses.



Si leur mère n’avait pas découvert l’horreur complètement par hasard, le père violeur "aurait continué" a notamment indiqué la présidente de la cour d’assises, comme le relate le journal Le Quotidien.



Paul sera fixé sur son sort ce mardi en fin de journée, il encourt 20 ans de réclusion criminelle.





