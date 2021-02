A la Une . Cour d'appel : Le procureur requiert 5 ans d'inéligibilité à l'encontre d'Ibrahim Patel

Ibrahim Patel, président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de La Réunion (CCIR) est reconvoqué à sa demande devant la cour d'appel ce jeudi 11 février, suite à sa condamnation en mars 2019 pour usage de faux en écriture, abus de bien social, et falsification de chèques. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 11 Février 2021 à 11:03 | Lu 278 fois

Le Procureur a requis en appel une amende de 10.000 euros, 5 ans d'inéligibilité et d'interdiction de gestion.





C'est l’affaire des "loyers marrons" qui a emmené Ibrahim Patel devant la justice. En juillet 2013, il loue un local commercial à un chef d’entreprise dans la commune de Saint-Paul pour un loyer mensuel d'environ 660€. Le bail commercial est notifié entre la société Yameirha Food, gérée par Ibrahim Patel et la société immobilière d’un certain Jean-Pierre Lao-Ouine.



Il s'avère qu'à partir de mars 2014, le président de la CCIR aurait cessé de s'acquitter de son loyer. De plus, Ibrahim Patel est suspecté d'avoir sous-loué le local commercial à un courtier en assurances, pour un montant de location supérieur à 1 000 euros par mois.



Jugé le 15 mars 2019, Ibrahim Patel avait été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Denis en première instance à huit mois de prison avec sursis, cinq ans d'inéligibilité et l'interdiction de gérer une société. Il avait décidé de faire appel de cette décision.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur