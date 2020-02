Cour d'appel: L'affaire d'escroquerie d'Ibrahim Patel jugée dans un an

Ibrahim Patel, président de la CCIR, comparaissait ce matin à la cour d'appel dans le cadre du jugement prononcé en audience correctionnelle au tribunal de Saint-Denis le 15 mars 2019. Il avait écopé d'une peine de 8 mois de prison avec sursis et 5 ans d'inéligibilité pour escroquerie et abus de biens sociaux. Le président de la Chambre de commerce avait décidé de faire appel de cette condamnation.En 2013, alors gérant de la société Yameirha Food à Saint-Paul, il avait sous-loué à Réuni Assurances un local de 100m2 au prix de 1030 euros par mois et imposé un droit d'entrée de 50.000 euros de compensation de travaux d’aménagement. Ibrahim Patel louait lui-même le local pour 651 euros par mois et les chèques de 1030 euros avaient été encaissés sur son compte personnel.Alors que le mouvement social des avocats bat son plein depuis six semaines, une demande de renvoi a été déposée à l'ouverture de l'audience, pour cette affaire, comme pour les autres. Même l'avocate d'Ibrahim Patel venue de Paris en a fait la demande. L'affaire a été renvoyée au 11 février 2021.