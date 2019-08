Cour d'appel: Cinq policiers peinent à sortir l'énervé de la salle

Quand un homme de cette carrure a décidé qu’il ne bougera pas, c’est très difficile de le faire changer d’avis. Il a fallu cinq policiers pour réussir, tant bien que mal, à le menotter et le faire quitter la salle d’audience de la cour d’Assises – où se tenaient exceptionnellement les procès en appel ce jeudi. Jean Christophe O. a écopé de six mois de plus en appel. Une peine plus lourde pour un délit qu’il n’aurait pas commis, c’est très mal passé.



Condamné à un an de prison ferme en avril dernier pour vol en réunion au Port de Sainte-Rose, l’homme de 27 ans a toujours nié les faits. Malgré ses 21 condamnations, dont beaucoup pour vol, sur ce coup-ci, ce n’était pas lui.



C’est un conteneur qui a été fouillé, puis un micro-onde, une cafetière, un rétroprojecteur, un ordinateur, des enceintes et des bouteilles d’alcool volés. Les enceintes sont retrouvés chez un certain Kévin qui dénonce deux autres personnes dont Jean Christophe O. Si son téléphone a été géolocalisé à Sainte-Rose ce soir-là et que Kévin l’a appelé à plusieurs reprises, il maintient qu’il n’y était pas. Il avait oublié son téléphone dans sa voiture qui était avec son frère. Une voiture que Kévin décrit mais Jean-Christophe assure ne pas avoir le permis. Mais au vu des trois condamnations pour conduite sans permis sur son casier, la cour peine à le croire.



L’avocat général admet également que le détenu est resté constant dans ses déclarations et la défense rappelle que l’accusation est basée seulement sur les dires des autres membres du groupe d’amis.



Jean Christophe y a donc cru, manifestement ; rendant d’autant plus difficile à accepter les six mois supplémentaires, soit un an et demi de prison. D’autres policiers ont dû venir en aide à leurs collègues pour le faire entre dans les geôles du tribunal. Une résistance pour la plupart passive, hormis un micro de la salle cassé et quelques crachats en direction des forces de l’ordre.