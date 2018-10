Cour d'appel : 3 ans de prison avec sursis requis contre le policier ivre et zamalé

Pour avoir créé un carambolage sur la route des Tamarins en juillet 2017 alors qu’il était ivre et sous l’emprise du zamal, un policier avait déjà été condamné à six mois de prison avec sursis et mise à l’épreuve. Hier, il était jugé en appel, le parquet demandant une peine plus lourde, indique la presse écrite.Ce soir-là, le fonctionnaire de police a pris le volant avec notamment 2,41 gr d’alcool par litre de sang. Un homme avait été grièvement blessé dans l’accident.Sous le coup d’une suspension de deux ans sans solde décidée par conseil de discipline, il a, hier, exprimé des regrets. Pour sa défense, son avocat a plaidé un acharnement de la justice suite aux réquisitions de l’avocate générale qui a demandé 3 ans de prison avec sursis et mise à l’épreuve.Le verdict est attendu pour le 29 novembre prochain.