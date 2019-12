Faits-divers Cour d'appel: 18 mois ferme requis à l'encontre de Dominique Gigan, président de la FDSEA





Il est accusé d’avoir été l’instigateur et le plus impliqué du groupe d’agriculteurs qui bloquait les routes pour manifester contre l’industriel sucrier Tereos en 2017. Les faits remontent au 5 décembre 2017, en fin de campagne sucrière, alors que tout le monde est à cran.



Deux huissiers sont à la balance de Beaufonds à Saint-Benoît pour constater des faits présumés de "fardage". Certains planteurs étaient soupçonnés de faire peser leur canne mélangée à de la terre, des galets et de la paille. Alors que le contrôleur doit pouvoir insérer une sonde dans plusieurs ouvertures pour calculer la teneur en sucre et donc déterminer le prix de rachat, il y avait parfois des ouvertures bouchées. Et la seule accessible était celle qui contenait les bouts de cannes les plus riches. La quantité et le taux de sucre étaient trop élevés pour une canne qui provenait d’une coupeuse péi. "Il s’agit de fraude et de vol", déclare l’avocat de Tereos.



C’est dans ce contexte-là que des échauffourées entre une cinquantaine de planteurs mécontents suite au contrôle d’un chargement et les représentants de Tereos, leurs agents de sécurité et les huissiers éclatent. Dominique Gigan est filmé, énervé, qui bloque l’accès avec son véhicule. Il fait ensuite un geste d’égorgement au personnel, enlève sa chemise et violente un agent de sécurité puis est retenu par son fils. Un attroupement se forme ensuite près de la rampe de dosage et les agents de sécurité prennent la fuite. L’un d’entre eux est pris à partie et un autre planteur du groupe, Clément Dubar, lui assène un coup de poing.



Mais c’est Dominique Gigan qui va le plus loin en frappant un agent à la tête avec un galet. Sans ça, il n’aurait pas fait le poids contre un agent de sécurité qui maîtrise la boxe, aurait-il avoué en garde à vue. Selon plusieurs témoins, son véhicule a également foncé sur l’un des huissiers, manquant de peu de le percuter. Mais impossible de dire si c’était Dominique Gigan au volant ; ces faits-là, il les a niés.



L'avocat général a requis une peine de 18 mois de prison ferme à son encontre, le délibéré sera rendu le 2 janvier prochain.

