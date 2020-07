La grande Une Cour criminelle: Le bon père de famille sérieux et travailleur encourt 15 ans de prison

Cédric Raminaguin est jugé ce lundi et mardi pour avoir donné la mort à Franck, dit "Aldo" Dennemont, ancien élu de Saint-Leu. Ce trentenaire sans casier judiciaire a toujours affirmé que son intention n’était pas de tuer. Par Soe Hitchon - Publié le Lundi 6 Juillet 2020 à 07:36 | Lu 1808 fois

Il sera jugé pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Un autre homme est jugé pour non-assistance à personne en danger.



C’est un long conflit de voisinage qui s’est conclu le 28 février 2018. Le père de Cédric Raminaguin l’appelle pour lui faire part de ses soupçons concernant leur voisin : il pratiquerait de la sorcellerie sur lui. Cédric Raminaguin se rend alors chez son père, à Piton Saint-Leu, accompagné d’un de ses employés. L'homme de 29 ans au moment des faits s'arrête alors devant la propriété de Frank Dennemont. Son employé reste quant à lui dans la camionnette. Devant les enquêteurs, Cédric Raminaguin affirme avoir frappé le sexagénaire avec un flexible de tracteur pour "lui faire peur".



Les deux hommes sont repartis. Quelques heures plus tard, Franck Dennemont, décède des suites de ses blessures.



Le jeune père de famille travailleur se trouve donc ce lundi devant les Assises. Il encourt 15 ans de réclusion criminelle.



