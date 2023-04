La grande Une Cour criminelle : Frédéric M. jugé pour avoir séquestré et violé une fillette de 5 ans

L'homme aux étoiles dans le cou aurait commis les faits qui lui sont reprochés de façon préméditée et pulsionnelle, dans un contexte d'alcoolisation massive. L'altération de son discernement a été relevé par les experts. Son procès criminel se déroule ce vendredi. Le verdict devrait tomber dans la journée alors qu'il encourt 20 ans de réclusion criminelle. Par Isabelle Serre - Publié le Vendredi 21 Avril 2023 à 06:45





Examiné par un expert psychiatre dans le cadre de son placement en garde à vue, Frédéric M. avait été décrit "comme un individu extrêmement dangereux". Connu de la justice dans plus d'une vingtaine d'affaires - violences, abus de confiance, vols - le mis en cause était sorti de prison quelques mois plus tôt. "Il présente des troubles de la personnalité très graves, il passe son temps entre la prison et l'hôpital psychiatrique", avait détaillé le procureur lors d' "Il était parti chercher un camarade qu'il n'a pas trouvé. En cours de route, il aurait été pris d'une pulsion irrépressible en voyant l'enfant. Il a alors quitté Saint-Benoît pour se rendre à Saint-André en zone rurale. Là, il a déshabillé la petite fille, lui a caressé certaines parties du corps avant de commettre un viol. Je n'irai pas plus loin dans les détails", avait expliqué le procureur de la République, Eric Tufféry, en mars 2021.Examiné par un expert psychiatre dans le cadre de son placement en garde à vue, Frédéric M. avait été décrit "comme un individu extrêmement dangereux". Connu de la justice dans plus d'une vingtaine d'affaires - violences, abus de confiance, vols - le mis en cause était sorti de prison quelques mois plus tôt. "Il présente des troubles de la personnalité très graves, il passe son temps entre la prison et l'hôpital psychiatrique", avait détaillé le procureur lors d' une conférence de presse organisée à l'issue de l'arrestation du suspect réalisée grâce à une forte mobilisation des forces de l'ordre, gendarmerie et Police nationale, qui avaient uni leurs forces.

Portrait-robot de l'homme à l'étoile dans le cou







Grâce au visionnage des vidéos des caméras de surveillance et au portrait-robot dressé par la courageuse petite victime, l'agresseur avait été retrouvé au volant de la même voiture volée et utilisée pour séquestrer la fillette. Lors de ses auditions, il avait reconnu avoir enlevé et agressé sexuellement l'enfant.



Altération du discernement



Ce vendredi, son procès se déroule devant cinq magistrats de la cour criminelle. Le trentenaire encourt 20 ans de réclusion criminelle. Mais selon les premiers éléments de ce dossier hors normes, les faits "prémédités et pulsionnels", selon les experts psychologues et psychiatres qui l'ont examiné, ont été commis dans "une sorte de confusion mentale". L'altération de son discernement au moment du rapt et du viol a été relevée par les spécialistes, ce qui pourrait avoir une conséquence directe sur la peine qui pourrait être diminuée du tiers à l'issue de son procès criminel dont l'issue sera connue ce vendredi soir.