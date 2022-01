Société Coupures de courant depuis 3h du matin à la Souris Chaude

Par Pierrot Dupuy - Publié le Dimanche 30 Janvier 2022

Une coupure de courant affecte depuis ce matin 3h25 le secteur de la Souris Chaude et de la Souris Blanche, sur le littoral de Trois Bassins.



L'incident serait dû à un mauvais entretien des lignes de haute tension, selon des riverains qui ont pu contacter EDF.



Une équipe de dépannage va venir de Saint-André avec un groupe électrogène de façon à alimenter le COGOHR mais il est à craindre qu'il ne soit pas assez puissant pour dépanner les maisons particulières du quartier.



Réflexion d'une des personnes impactées : "Si EDF tombe en panne alors que le cyclone est encore loin, qu'es-ce que ça va être mercredi soir ou jeudi matin quand le cyclone que l'on annonce comme dangereux va passer au plus près de La Réunion?"



