A la Une . Coupures de courant dans le Sud

Un accident technique provoque des coupures de courant au Tampon et à Petite-île. À Saint-Joseph, des travaux sur le réseau provoque également des perturbations dans la distribution. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 19 Janvier 2023 à 09:37

En raison d’un accident technique, la fourniture d’énergie est interrompue ce jeudi matin dans plusieurs communes. La plus impactée est le Tampon où les secteurs de Bras-Creux, rue Georges Pompidou et Paul Hermann, Trois-Mares et les secteurs environnants sont actuellement sans courant.



À Petite-Île, le secteur de l’impasse des Lilas est également privé d’électricité.



Enfin, des travaux électriques sur Saint-Joseph vont également provoquer des perturbations. Ces travaux se déroulent de 9h30 à 15h30 au niveau du chemin des becs roses, du chemin des girofles et de la rue de l’horizon.



Les équipes d’EDF sont à l’œuvre pour remettre le réseau en état le plus vite possible.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur