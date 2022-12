A la Une .. Coupures de courant dans l'Hexagone : Les personnes malades à domicile invitées à se signaler

Alors que l'annonce de coupures de courant dans l'Hexagone a suscité l'inquiétude, Elisabeth Borne a tenu à rassurer la population. Par C.L - Publié le Dimanche 11 Décembre 2022 à 17:15

Les déclarations d’Emmanuel Macron sur la perspective de coupures d’électricité en plein hiver ont semé le trouble dans les familles Françaises, rapporte la presse nationale. Cela pourrait affecter les personnes malades plus que les autres. Les patients à haut risque vital sont ceux qui sont sous respirateur artificiel et des enfants sous nutrition parentérale.



"Contrairement à ce que des propos maladroits ont pu laisser penser, nos hôpitaux seront toujours alimentés en électricité, et les personnes malades à domicile seront toujours prises en charge", a indiqué Elisabeth Borne lors de la séance de questions au gouvernement.



La première étape est de se signaler auprès de leur Agence régionale de santé (ARS) et ensuite de remplir deux formulaires, dont un certificat médical attestant de leur situation.

Les formulaires doivent ensuite être envoyé par courrier postal à la direction départementale de leur ARS. Les autorités sanitaires garantissent que cette démarche est rapide, en dépit des délais générés par la consultation médicale et l’envoi postal.

Dernière étape, les ARS communiquent les noms des personnes concernées aux distributeurs d’énergie, surtout aux 28 agences de conduite régionales d’Enedis. En cas de signal Ecowatt rouge, le ministère de la Santé précise que les gestionnaires de réseaux d’électricité prendront contact avec les personnes concernées.

Les agents de conduite des gestionnaires affirment qu’ils ont bien reçu les adresses et les numéros de téléphone des patients à haut risque vital pour prendre contact avec eux trois jours avant la coupure d’électricité. Ils seront de nouveau contactés la veille de la coupure pour vérifier s’ils ont bien reçu l’information. Des agents se rendront sur place en cas d’absence de réponse pour tout vérifier. Si besoin est, les services de secours procèderont à une évacuation préventive des personnes concernés vers l’établissement de santé le plus proche.

Le ministère de la Santé a précisé que près de 4 000 patients soignés à domicile et répartis sur tout le territoire ont déjà été identifiés par les ARS et les gestionnaires de réseaux d’électricité. Toutefois il y a un total de 5000 personnes qui sont concernées par cette situation.

17.000 personnes hospitalisées à domicile seront prises en charge par leur centre hospitalier de référence. Quant aux patients insuffisants respiratoires qui bénéficient d’une oxygénothérapie de plus de trois mois et de plus de 15 heures par jour, un service d’astreinte 24/h24 et 7jours/7 est prévu par leur fournisseur d’oxygénothérapie. En outre, une bouteille d’oxygène gazeux de secours sera mise à la disposition des patients disposant d’un concentrateur fixe ou d’oxygène liquide.