A la Une . Coupures d’électricité cet hiver : 60% des Français pourraient être concernés

Les coupures d'électricité qui menacent la France cet hiver pourraient concerner plus de la moitié de la population. Par P.J. - Publié le Lundi 5 Décembre 2022 à 14:07

Alors que le mercure chute dans l'Hexagone, la demande en électricité s'accroît, et pourrait bientôt dépasser l'offre. Selon le gouvernement, près de 40% la population ne seront toutefois pas concernés par d'éventuelles coupures d'électricité cet hiver.



Soulignant que “certains clients et certaines personnes ne seront jamais délestés", le gouvernement explique que ceux-là sont les usagers listés comme prioritaires - soit parce qu'ils sont raccordés à une ligne qui alimente un usager prioritaire ou un site vital qui ne peut être coupé.



À noter que les sites prioritaires qui ne peuvent être coupé en électricité sont les hôpitaux, les installations de la défense nationale ou encore des établissements qui peuvent subir des dommages en cas d'interruption de leur fonctionnement.