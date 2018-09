Coupures d’électricité à Saint-Paul pour la semaine du 24/09 au 30/09

Dans un communiqué, EDF La Réunion annonce des coupures d’électricité à Saint-Paul du lundi 24 au mercredi 26 septembre dans différents secteurs :



Les secteurs concernés par des coupures de courant le lundi 24 septembre entre 9h et 15h :

– Rue Jean Albany

– Rue Bernardin

– Rue Mangalon

– Rue Mounichy

– Rue Longuet

– Rue Cendrier

– Rue Babef

– Rue Tetu

– Rue Ivoula



Les secteurs concernés par des coupures de courant le mardi 25 septembre entre 8h et 16h :

– Route de Cambaie

– Avenue Rivière des Galets

– Rue Leconte de Lisle

– Avenue Piton Batard

– Avenue du Grand Piton

– Chemin Albertine Desprez

– Route de Savanna

– Route du Vieux Flamboyant



Les secteurs concernés par des coupures de courant le mercredi 26 septembre entre 8h et 15h :

– Chemin de la Vanille

– Chemin Summer

– Route de Savanna

– Route du Théâtre

– Chemin des Trois Roches

– Impasse Ylang Ylang

– Rue des Chênes

Merci de votre compréhension.