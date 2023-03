Coupures d'électricité : La liste des communes impactées mardi soir

Compte tenu de l’indisponibilité de certaines installations de producteurs d’électricité réunionnais, EDF procède ce jour à des coupures localisées de courtes durées (2h) pour garantir l’équilibre du réseau entre l’offre et la demande d’électricité.



Les prévisions pour la soirée du mardi 21 mars :





Coupures entre 18h et 20h de 25 000 clients (soit 5,6% des clients) reparties sur certains quartiers des communes suivantes : Saint-Paul, Saint-Denis, Sainte-Marie, Saint-Louis, Saint-Leu, La Possession et Le Tampon



Coupures entre 20h et 22h de 20 000 clients (soit 4,8% des clients) reparties sur certains quartiers des communes suivantes : Saint-Benoît, Le Port, Saint-Paul, Saint-Denis et Le Tampon.







Coupures entre 22h et 00h de 21 100 clients (soit 5,14% des clients) reparties sur certains quartiers des communes suivantes : Saint-Denis, Sainte-Marie, Saint-André, Saint-Benoît, Le Tampon, Saint-Louis, Etang-Salé, Saint-Pierre, Saint-Paul et La Saline







Pour rappel :



Les coupures sont réalisées par zone géographique alimentant les clients d’une même ligne électrique et par créneau horaire de 2h maximum. Cela correspond à un quartier en ville et jusqu’à plusieurs communes en milieu rural. Plusieurs lignes électriques, réparties sur le territoire, sont concernées simultanément. Elles ne concernent donc pas toute la population.

Les coupures surviennent uniquement en cas de fortes tensions sur le réseau électrique, lorsque le système ne parvient pas à répondre à tous les besoins.

Une attention particulière est apportée afin de répartir les coupures sur différentes zones géographiques et auprès de différents clients.