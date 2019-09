Coupures d’eau prévues à Bellemène et au Guillaume

Attention à l’interruption de la distribution en eau potable ce mercredi 4 Septembre 2019 de 9 à 17 heures sauf incident dans plusieurs secteurs de Saint-Paul.Des travaux de raccordement vont se tenir indique La Créole.Les coupures se dérouleront dans la zone de Bellemène Canot sur la route Hubert-Delisle (partie comprise entre l’intersection Canot et le rond-point de la route du Maïdo) et dans le secteur du Guillaume centre (Ligne des bambous et Bras Mouton).La Créole invite ses usagers à faire preuve de compréhension.En cas d’urgence, vous pouvez contacter La Créole au 02 62 32 00 00 ou vous connectez sur son site internet.