Coupures d'eau à St-Paul : "Les sabotages ne sont en aucun cas le fait des grévistes"

Le communiqué :



Nous prenons connaissance ce jour du communiqué de presse de la Ville de Saint-Paul relatif à des soi-disant actes de sabotage.



La semaine dernière les salariés grévistes avaient déjà condamné les actes de malveillance (s'ils sont avérés) entraînant des perturbations sur le réseau de distribution de l'eau potable sur la commune de Saint-Paul.



Nous, salariés grévistes et délégation syndicale, réitérons à nouveau notre condamnation ferme de ces soi-disant actes de sabotage (s'ils sont avérés) entraînant des perturbations sur le réseau de distribution de l'eau potable sur la commune de Saint-Paul, notamment sur le secteur de la zone de Cambaie (communiqué de la Ville de Saint-Paul).



Nous affirmons à nouveau que ces soi-disant actes de sabotage (s'ils sont avérés) ne sont en aucun cas le fait des grévistes. Nous sommes depuis le début de la grève plus de 70% de salariés à participer à ce mouvement de grève, qui a trouvé sa source dans la délibération du TCO du 30 août 2021 qui remettait en cause les acquis sociaux, non seulement des grévistes mais de l'ensemble du personnel de La Créole, membres de direction compris.



Depuis le 7 septembre les membres de la Délégation Syndicale n'ont cessé de formuler de propositions et contrepropositions afin pour sortir de ce conflit qui pénalise non seulement l'ensemble des usagers mais aussi le personnel grévistes.



Nous faisons face à une Direction et un Président de la Créole (aux abonnés absents depuis la dernière rencontre du 14 septembre) inconscients de la gravité de leur entêtement dans le déroulement de la négociation.



Nous rappelons par ailleurs que l'ensemble des salariés grévistes étaient prêts à reprendre leur poste de travail le 7 septembre au matin. La nouvelle gouvernance continue elle de revoir à la hausse ses propositions jour après jour malgré leurs engagements de maintien de salaire.



Nous partageons la position de la Ville de Saint Paul en ce qui concerne la reprise de négociation le plus rapidement possible entre les parties. Du côté de la délégation syndicale le dialogue est toujours resté au centre de nos premières préoccupations à la sortie de ce conflit, encore faut-il que l'autre partie puisse le vouloir.



Par ailleurs, nous n'avons jamais refusé la rencontre avec le Président du TCO, ses horaires étaient incompatibles avec la présence de la délégation syndicale. Nous avons proposé une rencontre dès lundi dernier au matin à la première heure, nous n'avons reçu aucune proposition depuis.



En tous cas les représentants syndicaux n'étaient en aucun cas en état d'ébriété comme avancé par certains élus communautaires, ils sont non fumeurs et ont encore moins de penchant pour l'alcool. Ils ne sont par ailleurs manipulés ni par l'ancienne mandature ni par quelconque élus de l'actuelle majorité.



En ce qui concerne les perturbations sur le réseau de distribution, les 5 salariés non-grévistes du service assainissement non compétents sur l'eau potable continuent à intervenir au mépris des règle d'hygiène et de sécurité sur le réseau de distribution, en manipulant à tort et à travers des vannes et réducteurs de pression de jour comme de nuit sur les 1000km de réseau existant sur la commune de Saint-Paul, entraînant des casses et des fuites, d'ou les coupures d'eau dans les secteurs concerné, c'est ça la vérité.



Pour les grévistes et la Délégation Syndicale CGTR EAUX

Le Délégué Syndical