Société Coupures d'eau à St-Joseph, le réseau en cause

Dans un communiqué, Sudeau informe que le réseau d'eau a subi une casse, qui entraîne des problèmes d'approvisionnement dans le secteur de Grand-Coude à Saint-joseph. Par B.A - Publié le Lundi 18 Janvier 2021 à 15:09 | Lu 129 fois



Route de Grand Coude Chemin Safer

Chemin Theophile Gautier

Impasse des Nectarines

Chemin de l’Usine à Thé

Rue Emile Mussard

Chemin des Sauterelles

Chemin du Geraniums

Chemin de l’Aventure

Et toutes les voies adjacentes. Les travaux de réparation sont en cours ce lundi 18 janvier 2021 depuis 14h00



La remise en service se fera progressivement courant de la soirée, afin de permettre le remplissage des réservoirs et rétablir une alimentation normale.



Sudéau remercie ses abonnés pour leur compréhension.



