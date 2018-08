Courrier des lecteurs Coupures d’eau à Saint-Leu, halte au fiasco !

Les Saint-Leusiens habitants entre PITON et L’ETANG ont eu la désagréable surprise d'être privés d'eau pendant presque 24 heures. Cette coupure d'eau a été annoncée au dernier moment, prenant au dépourvu les citoyens consommateurs que nous sommes. Plusieurs professionnels ont pâti de cette annonce tardive et de cette coupure prolongée . A l'heure où la plupart des abonnés au fermier DERICHEBOURG ont un mel et un téléphone portable un simple sms et un message écrit auraient été préférables à la communication à minima du mastodonte de l'eau. La mairie de Saint Leu, dépassée par les événements ; a mis à la hâtequelques misérables citernes à la disposition des citoyens. Mais cela ne peut masquer un manque d'anticipation inacceptable. Nous demandons donc au maire de Saint -Leu de se ressaisir et de faire en sorte que pareil fiasco ne se reproduise plus.



Pour la Société Civile de Saint-Leu

Vincent Défaud





