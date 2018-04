Coupures d'eau à Saint-André/Salazie

Suite à l’éboulis ayant touché la canalisation du captage de Citronniers, CISE réunion informe ses abonnés que la distribution est interrompue pour les secteurs suivants :



· Route de Salazie

· Ruelle Bras de Songe

· Ruelle Bras Citonniers

· Ruelle Janac



Des citernes sont en cours de déploiement sur différents secteurs dont les localisations ci-après.



Important : l’eau des citernes est non potable, elle ne peut donc être utilisée pour la boisson et la préparation des aliments. Cette eau est à utiliser strictement pour les usages sanitaires tels que toilettes, vaisselle, toilettes corporelles

image004.jpg



Localisation des Citernes

-N°765 Route de Salazie

-N°860 Route de Salazie

-N°1078 Route de Salazie

-N°2729 Route de Salazie

-N°2 Ruelle Janac

-N°80 Ruelle Janac

-N°171 Ruelle Janac

-N°580 Ruelle Janac

-N°14 Ruelle Bras de Songes



CISE Réunion et la collectivité sont mobilisées pour l’évaluation des dégâts ainsi que les travaux à réaliser et remercie les abonnés pour leur compréhension.



Un point de situation sera réalisé dans un prochain communiqué.



Vous pouvez suivre l’évolution de ces informations sur le site internet www.cise-réunion.re