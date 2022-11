La grande Une Coupures d'eau : Les Avirons et Sainte-Marie sont les prochaines communes concernées

L'Est n'est pas la seule région à subir des coupures d'eau en raison de la sécheresse. D'autres communes, notamment dans le sud-ouest de l'île, pourraient connaître quelques déboires dans les prochains jours concernant leur distribution en eau, prévient la Cise, après le point fait ce mardi par son directeur régional. Par NP - Publié le Mardi 22 Novembre 2022 à 14:15





Dans la nuit de mardi à mercredi, près de 900 abonnés de la commune des Avirons pourraient être victimes. Dans le Nord, c'est à Sainte-Marie, dans le secteur de l'Espérance, que des coupures d'eau pourraient intervenir.



Le directeur de la CISE a expliqué en détails les causes de ces coupures d'eau, une sécheresse exceptionnelle.

Après Saint-André et Salazie, l'opérateur prévoit en effet à compter de la fin de journée des coupures d'eau pour une trentaine d'abonnés de l'Entre-Deux, dans le secteur de l'Argamasse.Dans la nuit de mardi à mercredi, près de 900 abonnés de la commune des Avirons pourraient être victimes. Dans le Nord, c'est à Sainte-Marie, dans le secteur de l'Espérance, que des coupures d'eau pourraient intervenir.