Coupures : "Le réseau est rétabli" annonce Orange

Vers 16H : Les utilisateurs du réseau Orange, autant mobile qu'internet, rencontrent des difficultés de connexion. L'ensemble du réseau de l'opérateur téléphonie/Internet semble concerné par cette panne en cours d'identification.



17H40 : Fin de l’incident sur le réseau Orange



Un incident technique a provoqué une coupure sur les réseaux Orange Réunion et Mayotte à 15h53. "Les équipes se sont immédiatement mobilisées pour rétablir le service le plus rapidement possible", explique la direction de l'opérateur. Le réseau est de nouveau opérationnel depuis 16h15. "Orange s’excuse auprès de ses clients pour la gêne occasionnée."