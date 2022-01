A la Une . Coupure générale d'électricité dans plusieurs villes de l'Est

Les habitants de plusieurs villes de la micro-région Est subissent le désagrément d'une coupure de courant depuis ce dimanche en fin d'après-midi. Par LG - Publié le Dimanche 9 Janvier 2022 à 18:56

EDF Réunion informe la ville de la Plaine des Palmistes à l’instant que suite à un incident majeur dû à la foudre sur les lignes hautes tensions reliant Saint-Benoit à la Plaine des Cafres, les villes de la Plaine des Palmistes, une partie de la Plaine des Cafres et une partie de Saint-Benoit sont actuellement impactées par une coupure électrique générale.



Les équipes d’EDF sont à pied d’œuvre pour rétablir le courant dès qu’il leur sera possible.



20H16 : La mairie de la Plaine des Palmistes informe ses habitants que le service des eaux de la CIREST prévoit des coupures d'eau en raison des coupures d'électricité à répétition, afin de protéger le forage du Bras Piton des surtensions éventuelles. L'alimentation des secteurs suivant va être concernée par des perturbations ce soir :



- Bras Piton,

- Bras des Calumets

- Petite Plaine



Pour assurer l'alimentation du secteur lundi matin, la régie des eaux de la CIREST est obligée de procéder à une coupure dans ce secteur ce soir de 21h à 5h du matin.



La CIREST compte sur la compréhension de ses abonnés palmiplainois concernés.