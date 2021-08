Rubrique sponsorisée Coupure électrique au Centre Funéraire du Sud

Par CIVIS - Publié le Vendredi 20 Août 2021 à 15:54

CIVIS tient à vous informer que le Centre Funéraire du Sud sera soumis à des travaux de maintenance électrique le mardi 24 août 2021 de 7h00 à 10h00. Les techniciens procèderont à une coupure générale de l’électricité et les activités du centre y seront totalement arrêtées. Durant cette période d’immobilisation, la CIVIS vous invite à contacter le Centre Funéraire du Sud via le standard de la CIVIS au 0262 49 96 00.

Cette intervention demeure nécessaire au bon fonctionnement du Centre Funéraire. Aussi, la CIVIS vous remercie de votre compréhension.



