A la Une . Coupure de courant : Saint-André et Saint-Benoît concernés ce mercredi matin

Voici les communes concernées ce mercredi matin par des délestements : Par NP - Publié le Mercredi 22 Mars 2023 à 10:04

Compte tenu de l’indisponibilité de certaines installations de producteurs d’électricité réunionnais et afin de garantir l’équilibre du réseau entre l’offre et la demande d’électricité, EDF procède à des coupures localisées de courtes durées (2h) dans certains quartiers des communes de l’île :



De 9h à 11h - 11 000 clients concernés (soit 2.7% des clients) à Saint-André et Bras-Panon



Les coupures surviennent uniquement en cas de fortes tensions sur le réseau électrique, lorsque le système ne parvient pas à répondre à tous les besoins.