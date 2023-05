Rubrique sponsorisée Coupure d’eau sur le secteur de Bras-Sec à Cilaos ce mercredi

Par CIVIS - Publié le Mardi 9 Mai 2023 à 15:17





La CIVIS présente ses excuses pour la gêne occasionnée et remercie ses abonnés de leur compréhension.

Lorsque l'eau revient au robinet après un incident, elle peut être impropre à la consommation durant quelques heures. Il est nécessaire, durant cette période, de ne pas utiliser l'eau pour la boisson ou la préparation des aliments ; et de privilégier les usages non alimentaires (toilette, WC, ménage...).

Nos équipes mettent tout en œuvre afin de rétablir la situation dans les meilleurs délais et remercient les habitants du secteur pour leur compréhension. La CIVIS informe ses abonnés, qu’en raison de l’opération de nettoyage annuel du réservoir, l’alimentation en eau potable sera interrompue le mercredi 10 mai 2023 à partir de 8h00 sur le secteur de Bras Sec (Cilaos).La CIVIS présente ses excuses pour la gêne occasionnée et remercie ses abonnés de leur compréhension.