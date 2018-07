Coupure d’eau dans certains secteurs de Saint-Paul

La Régie La Créole, informe ses usagers de la Commune de Saint-Paul, qu’en raison de travaux de raccordement et de pose d’un réducteur de pression la distribution de l’eau potable sera à nouveau interrompue le jeudi 12 juillet 2018 de 9h à 17h sauf incident sur les secteurs suivants:



– Lotissement Carrosse

– Lotissement Bato

– Rue des Navigateurs

– Mont Rocquefeuil

– Lotissement Bruniquel 1 et 2

– Lotissement Célestin

– Lotissement Dayot 1 et 2

– La Saline-Les-Bains



La régie La Créole remercie ses usagers de leur compréhension.