Coupure d'eau à Bras Sec (Cilaos) ce mardi soir

En cette période de sécheresse, les ressources en eau s’amenuisent de plus en plus. La commune de Cilaos n’est malheureusement pas épargnée par ce phénomène climatique. C’est pourquoi, la CIVIS informe les abonnés du secteur de Bras Sec que la distribution en eau sera exceptionnellement interrompue entre 21h et 5h du matin dans la nuit du mardi 29 au mercredi 30 novembre 2022. Cela permettra aux services compétents de procéder au remplissage du réservoir et ainsi limiter le risque de coupures d’eau prolongées.



La sécheresse que connait actuellement l’île pouvant perdurer, il est également recommandé aux habitants de :

• limiter l’arrosage des jardins et espaces verts

• limiter les lavages à grande eau

• limiter le lavage des voitures

• limiter les vidanges et remplissages des piscines privées



Ces mesures vont de pair avec les consignes habituelles pour réduire sa consommation en eau :

• faire fonctionner les appareils de lavage à plein

• privilégier les douches

• ne pas prélaver la vaisselle

• utiliser un verre pour le brossage des dents



La CIVIS remercie ses abonnés de leur compréhension et fait appel au civisme de sa population.