La grande Une Coups mortels au Barachois: un suspect en détention provisoire

Une dispute sur fond d'alcool serait à l'origine du décès d'un jeune homme de 20 ans survenue dans la nuit de vendredi à samedi près des camions bar situés au Barachois. Après l'interpellation et la garde à vue de trois individus ayant participé à la soirée, seul l'un d'entre eux est inquiété et vient d'être écroué. Par Isabelle Serre - Publié le Dimanche 31 Octobre 2021 à 21:42

Luc F., 20 ans, a perdu la vie à l'issue d'une bagarre sur fond d'alcool tôt samedi 30 octobre aux environs des camions bar du Barachois. La soirée avait débuté près de la cathédrale entre trois dalons. L'alcool aurait trop coulé dans les bars avoisinant.



Le trio a été rejoint par un quatrième individu et un de ses proches. Pour une raison qui n'est, pour l'heure, pas connue, les choses se seraient envenimées au point que la victime reçoive des coups le blessant gravement. Les pompiers appelés en urgence ont entamé le transport mais le blessé aurait fait un arrêt cardiaque dans la voiture des secours. Les urgentistes du Samu ont été réquisitionnés en renfort, la voiture des pompiers faisant un stop au niveau de la caserne Lambert pour les laisser procéder aux opérations de réanimation. Mais Luc F. est décédé sur place.



L'intention de donner la mort n'est pas retenue à ce stade



Trois individus suspectés d'être impliqués dans le drame ont été interpellés, puis, plus tard, placés en garde à vue.



A l'issue de leurs auditions, deux d'entre eux ont été relâchés. Seul Kevin L. a été présenté dans la soirée au parquet de Saint-Denis puis à un juge d'instruction qui lui a signifié sa mise en examen pour violences volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner.



Selon nos informations, le trentenaire ne se souviendrait pas des faits. Un témoin oculaire, proche de l'auteur présumé, aurait cependant assisté à la scène. Il appartient désormais aux enquêteurs de l'interroger sur sa version des faits.



Afin notamment qu'il n'y ait aucune pression, ni rencontre entre celui-ci et Kevin L., le juge des libertés et de la détention a choisi de placer ce dernier en détention provisoire, le temps que la lumière soit faite sur cette tragédie.