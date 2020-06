Coups de feu sur une voiture-sono : Richard Nirlo soupçonne les militants de Gérald Maillot

"Je pense que ce sont des militants qui sont très excités et qui veulent semer le trouble sur notre territoire." déclare Richard Nirlo au micro de Régis Labrousse.



Le candidat explique que des militants de son adversaire ont été vus un peu plus tôt dans la journée, dans ce même secteur de Beauséjour, en train de distribuer des tracts. Dès lors, "il existe une forte suspicion" selon lui.



"Parce que nous avons constaté déjà lors du premier tour, autour des bureaux de vote, une certaine pression, une certaine excitation. Et là, nous avons la concrétisation à travers les tirs, les plombs qui ont été tirés sur le véhicule de nos militants, et je ne peux pas accepter ça."



Richard Nirlo condamne fermement cet acte : "J’ai déjà informé M. Le préfet et M. Le procureur de la République pour rétablir l’ordre et la sécurité ici, à Sainte-Marie."