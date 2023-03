La grande Une Coups de feu mortels à Cambuston : Les premières interpellations

Pour rappel, un jeune homme circulait sur son deux-roues au milieu de l'après-midi lorsqu'un véhicule l'a percuté délibérément selon des témoins ayant assisté à la scène.



Un tireur est alors sorti du véhicule, muni d'un fusil, avant de tirer à bout portant sur la victime qui gisait encore au sol et ne lui laissant aucune chance, avant de prendre la fuite.



La piste d'un règlement de comptes entre la famille de la victime et celle du tireur est pour l'heure privilégiée par les enquêteurs. En effet, de multiples altercations avaient eu lieu en amont de ce drame qui choque profondément les riverains.



