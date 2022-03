Coups de feu contre la maison du maire de St-André ​: La Ligue des droits de l’Homme condamne "cette agression indigne"

Communiqué de La Ligue des droits de l’Homme



C’est avec stupéfaction et émotion que nous avons appris l’agression commise par coups de feu contre le domicile du Maire de Saint-André, M. BEDIER.



La LDH à la Réunion condamne avec la plus grande fermeté cette agression indigne.





La Ligue des droits de l’Homme rappelle à cette occasion que les femmes et hommes élu.e.s sont choisis par les électeurs, et que si leur action est naturellement soumise à évaluation et à critique, ils demeurent des êtres humains comme les autres ayant droit à la sécurité. Tout acte de violence ou d’intimidation à leur encontre constitue au surplus une attaque contre la démocratie et les valeurs communes qui la fondent.





A ce titre, au-delà des poursuites qui doivent être engagés contre les auteurs des faits visant M. BEDIER, la Ligue des Droits de l’Homme à la Réunion appelle l’ensemble des Réunionnais, quelles que soient leurs opinions politiques, à faire vivre ensemble les valeurs de la République, dans le respect de l’intégrité physique des personnes.