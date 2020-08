A la Une . Coups de feu au Chaudron : Le blessé grave est décédé à l'hôpital

Un homme, muni d'une arme à feu, avait fait 3 blessés dont un grave, le dimanche 21 juin dernier, jour de la fête des pères, aux alentours de midi dans le quartier du Chaudron. L'homme qui s'était enfui après son acte, s'était rendu après 5 jours de cavale. Le blessé grave, qui était resté hospitalisé depuis son agression, est décédé ce mercredi matin. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 13 Août 2020 à 06:46 | Lu 2428 fois





Sans aucun rapport avec le conflit, 3 personnes ont été blessées, dont une grièvement. Elle avait dû être médicalisée sur place. Les blessés, âgés de 67, 58 et 54 ans avaient été transportés à l’hôpital. L'auteur présumé des coups de feu s'était rendu aux forces de l'ordre le jeudi 25 juin, après 5 jours de cavale. Il avait été placé en garde à vue, puis en détention provisoire.



Plusieurs coups de feu avaient retenti vers midi dans le quartier du Chaudron , rue de la piscine le jour de la fête des pères. Selon les premiers éléments, une altercation entre deux jeunes a dégénéré. L'un des protagonistes, muni d'un fusil, était venu pour se venger.

Sans aucun rapport avec le conflit, 3 personnes ont été blessées, dont une grièvement. Elle avait dû être médicalisée sur place. Les blessés, âgés de 67, 58 et 54 ans avaient été transportés à l'hôpital. L'auteur présumé des coups de feu s'était rendu aux forces de l'ordre le jeudi 25 juin, après 5 jours de cavale. Il avait été placé en garde à vue, puis en détention provisoire.

Selon nos informations, le blessé grave est décédé à l'hôpital ce mercredi 12 août. Une autopsie doit déterminer la cause du décès. Le résultat de l'autopsie sera déterminant pour la suite de l'enquête. Si le décès venait à être lié aux coups de feu, le mis en cause pourrait être poursuivi pour assassinat.



